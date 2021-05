Graf: „Viele Facetten und kennt keine Grenzen“

Diskriminierung trifft aber nicht nur Menschen aus der LGBTQI-Community, sondern auch viele andere. „Diskriminierung hat viele Facetten und kennt keine Grenzen“, lautet die Einschätzung der Landtagsabgeordneten Gabriele Graf (ÖVP). Verschiedenste Formen der Alltagsdiskriminierung würden deutlich machen, dass Gesetze allein bestehende Vorurteile in den Köpfen der Menschen nicht verschwinden lassen, meint sie und spielt damit auf das in Österreich geltende Gleichbehandlungsgebot an. Auch die Grünen-Abgeordnete Sandra Schoch ist überzeugt davon, dass das Gleichbehandlungsgebot zu kurz greift. „Deswegen müssen wir aktiv etwas gegen Diskriminierung tun“, erklärt die Bregenzerin.