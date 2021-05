Auto gegen Mofa: Zwei Jugendliche verletzt

Radfahrer übersehen

Auch in Salzburg-Liefering kam es am Mittwochabend zum Crash: Als eine 21-Jährige mit ihrem Auto aus einer Einfahrt fuhr, stieß sie einen 62-jährigen Radfahrer nieder. Der Mann erlitt leichte Verletzungen an Kopf, Arm, Schulter und Bein. Auch er wurde ins Landeskrankenhaus eingeliefert.