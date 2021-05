Garnelen aus Kremsmünster für die Top-Gastronomie

Zirkulierendes Salzwasser

Denn mit dem 3. Juni beginnt der erste große Verkauf der White-Tiger-Exemplare, die normal in Südamerika oder Südostasien gezüchtet werden. Doch Mörtenhuber, Weiss und Reckenzain trauen sich drüber, die Speisegarnelen in Europa heimisch zu machen. In Kremsmünster betreibt das Trio zwei Aufzuchtbecken. Eineinhalb Meter sind die Becken tief. Die Garnelen wachsen hier in einem ständig zirkulierenden Salzwasser heran, ganz ohne den Einsatz von Medikamenten. Dank künstlichem Licht dauern Tag und Nacht jeweils 12 Stunden.