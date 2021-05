Lautes Gen-Nein | Im Zug mit der Ministerin

Für gewöhnlich sind sie beinharte Konkurrenten um die Kunden - jetzt ziehen die wichtigsten Lebensmittelketten Europas aber an einem Strang. Denn die Biotech- und Saatgutlobby übt massiven Druck auf die EU-Kommission aus, um quasi über die Hintertür genmanipulierte Lebensmittel auf unseren Tellern zu ermöglichen. Und, so wie es aussieht, gibt die EU diesem Drängen nach. Vehement dagegen spricht sich die Vereinigung des Europäischen Lebensmittelhandels aus, sieht den boomenden Biosektor gefährdet und unzählige Bauern, Saatguthersteller und Lebensmittelhersteller in ihrer Existenz bedroht. Ja, dieses laute Gen-Nein zeigt, dass die Lebensmittelketten offenbar wissen, was sich ihre Partner und vor allem die Kunden erwarten und was sie diesen schulden. Die EU-Kommission dagegen ist noch längst nicht so weit. Da zählen wieder einmal die Interessen mancher Lobbys mehr als die Wünsche der Menschen.