Kiloweise Cannabis in Haus im Tennengau produziert

Die Cannabis-Plantage war ihr „Arbeitsplatz“, rund sechs Kilogramm an Cannabis und Cannabisharz soll die Gruppe laut der nicht rechtskräftigen Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg hochgezogen und in etwa fünf Kilo besessen haben: teils für den Eigenbesitz, teils zum Verkauf. 10.000 Euro sind offenbar in die Indoor-Plantage gesteckt worden.