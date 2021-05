Betrugsmasche: Anrufer verspricht hohe Gewinnsumme

Kryptowährung bei Betrügern beliebt

„Ein angeblicher Gewinn, bei dem man zunächst zahlen muss, ist generell unseriös und unglaubwürdig“, erklärt AK-Konsumentenschützer Christian Koisser. Nicht auf derartige Angebote einzugehen, sei das einzig Richtige, so der Experte. Wenn nicht schon der versprochene Gewinn, sollte spätestens die Zahlung in Form einer Kryptowährung Betroffene stutzig machen. „Denn durch diese Bezahlart haben Betrüger leichtes Spiel, da sie auf diese Weise an Geld kommen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen“, so Kroisser.