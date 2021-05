Innovatives 3-Hauben-Street-Food kommt nach Wien

Seit Anfang des Jahres ist „JOSEF UND YUKI“ auf kulinarischer Tour durch Österreich. Nach erfolgreichen Stopps als Take-away in den Küchen diverser Szenelokale in Salzburg, Linz und Villach ist nun endlich auch Wien an der Reihe - und mit im Gepäck eine Menge Neuheiten: In dem eigens designten Foodtruck erwartet die BesucherInnen innovatives, frisch zubereitetes Finger-Food der Alpine Asian Cuisine. Mit im Gepäck sind auch die Premium Convenience-Gerichte von „JOSEF UND YUKI“ im Glas - mit neuen saisonalen Sorten.