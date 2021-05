Jetzt mitmachen und ein E-Bike gewinnen!

Der E-Bike Cup ist mehr als eine Challenge

Mit diesem einzigartigen Format kann jede/r von Alt bis Jung, alleine, mit Freunden oder der ganzen Familie nach seinen Vorlieben und seinem gewünschten Tempo den Ort erkunden und Spaß am E-Bike erleben. Egal ob die Motivation ist, den Austragungsort zu erkunden, einfach Sport zu betreiben, sich eine kurze Auszeit zu gönnen oder E-Bike Spaß zu genießen, der E-Bike Cup bietet für jeden das Richtige. Die Teilnahmegebühr je Austragungsort und Challenge beträgt Euro 29,00. Eine Teilnahme mit eigenem E-Bike oder Leih E-Bike (Gebühr) ist möglich. Eine große Auswahl an Leih E-Bikes werden vom EBWF Partner am Eventareal bereitgestellt. Im Rahmen des E-Bike Cup für Jedermann werden am jeweiligen Austragungsort zahlreiche Erlebnisse am E-Bike Cup Areal geboten.