Schnelltests über gesetzliche Hintertür eingeführt

Produkte in Österreich nicht unabhängig geprüft, in Deutschland schon

In Österreich testet man also - vor allem Kinder - mit Tests, die von keiner unabhängigen oder staatlichen Stelle geprüft worden sind. Mittlerweile sind Hunderte Produkte auf dem Markt. Die Genauigkeit der Testergebnisse wäre zur Pandemiebekämpfung doch wichtig, oder nicht? Außerdem sollten Eltern wissen dürfen, was ihre Kinder da in Mund und Nase nehmen, oder?