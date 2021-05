Zukunft der Rieder Kaserne sorgt weiter für Wirbel

Standortgarantie der Ministerin

Trotz Einigkeit unter den Fraktionen und einer bestehenden Standortgarantie von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner heizte das bekundete Interesse am Areal von ISG-Wohnbauträger-Chef Herwig Pernsteiner in der samstägigen „Krone“ die Diskussionen nun weiter an.