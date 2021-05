Festnahme wegen Corona-Verstoß war rechtswidrig

Es geht um einen Vorfall, der sich am 3. April in Zell am See zugetragen hat: Der Mann hatte ein Kundengespräch in einem Lokal. Polizisten wollten die Corona-Regeln kontrollieren. Dabei eskalierte die Situation und führte zur Festnahme und einer halbstündigen Anhaltung. Die Behörde muss nun 1700 Euro zahlen.