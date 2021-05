Stadtrat Raml fordert raschere Entscheidungen

Maßnahmen gegen die Pandemie bedeuten im Wesentlichen Freiheitsbeschränkungen wie Quarantänen, Reisebeschränkungen und Verhaltensvorschriften aller Art. Dagegen kann man sich mit Verfassungsbeschwerden wehren, doch das bringt meistens schon vom zeitlichen Ablauf her nichts. Raml bringt das so auf den Punkt: „Bis zum Fällen dieser Entscheidungen dauert es leider jeweils mehrere Monate, weshalb sogar der Bundeskanzler sinngemäß meinte, dass es für ihn nicht wesentlich sei, wie der Verfassungsgerichtshof entscheiden werde, da bis zum Zeitpunkt der Entscheidung die Corona-Verordnungen ,ohnehin nicht mehr in Kraft sein’ würden.“