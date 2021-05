Baumgartners Déjà-vu gegen Austria Klagenfurt

2400 der 3000 aufgelegten Karten bis Dienstag weg

Der 24-Jährige will sich am Mittwoch im Bundesliga-Relegations-Hinspiel gegen St. Pölten (18, Wörthersee-Stadion) mit seiner Truppe eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag in Niederösterreich erarbeiten.