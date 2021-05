Motorradfahrer (54) krachte frontal in Klein-Lkw

Der 54-jährige Wiener fuhr am Dienstag kurz nach 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der L539, Thalgaustraße Richtung Mondsee. Im Gemeindegebiet von St. Lorenz kam er in einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Klein-Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der Wiener erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 in das UKH Salzburg gebracht.