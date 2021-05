Wann sieht der Blaue rot? | Türkis-grüne Nerven

Wann sieht der Blaue rot? Zwei unterschiedliche Typen - die können sich gut ergänzen. Oder aber wie Feuer und Wasser zusammenpassen. Für die FPÖ und deren Spitzenkräfte gilt definitiv die zweite Variante. Die Rollenverteilung ist klar: Vize-Parteichef Herbert Kickl als „Feuer“ zündelt und zündelt, während Parteichef Norbert Hofer noch den Feuerwehrmann „Wasser“ mimt und den Brand einzudämmen versucht. Nicht nur Beobachter mit Innenblick in den blauen Feuertopf meinen zu erkennen, dass Kickl nur darauf wartet, bis Hofer an der Spitze verglüht. Im „Krone“-Interview während seiner Reha hatte sich Hofer gegenüber Conny Bischofberger so zurückhaltend gegeben, wie man ihn kennt. Dass es ein Match um Platz 1 in der FPÖ gibt, hält er für legitim. Was ihn störe, sei nur der Zeitpunkt. So zitierte Bischofberger Hofer in der Pfingstsonntags-„Krone“: „Das in einer Phase zu machen, in der es die ÖVP nicht leicht hat, war handwerklich nicht sehr geschickt.“ Pfingsten war kaum vorbei, schon griff Kickl knapp nach sieben Uhr früh im Ö1-Morgenjournal am Dienstag zum Brandbeschleuniger und feuerte zurück: Hofers Einschätzung sei „eine kurzsichtige Fehlinterpretation“. Da fragt man sich: Wann sieht der blaue Hofer rot?