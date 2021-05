Arnautovic trifft heute Stermann und Grissemann

Arnautovic steht natürlich in Österreichs Kader für die EURO. Zuletzt hatte er wegen einer Muskelblessur das 3:0 seines Klubs Shanghai Port gegen Dalian Pro in der chinesischen Super League versäumt. Die Blessur hatte sich der Wiener im vergangenen Liga-Spiel gegen Changchun zugezogen, als er nach einer Stunde vom Feld musste. Über den Grad der Verletzung wurde nichts bekannt. Am Donnerstag geht‘s für „Arnie“ dann ins Teamcamp nach Bad Tatzmannsdorf. Hoffentlich bleibt die Laune beim ÖFB ähnlich gut, wie sie bei Stermann und Grissemann vermutlich sein wird.