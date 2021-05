Gewinnen Sie eine Auszeit der besonderen Art

In diesem Sommer sind die Wälder in Gastein nicht nur wohltuender Rückzugsort in der heißen Jahreszeit, sie wirken auch als einzigartige Kulisse ganz besonderer musikalischer Veranstaltungen. In allen drei Orten des Tales werden von Musikern der Philharmonie Salzburg Waldkonzerte aufgeführt. Sie haben die exklusive Chance live dabei zu sein und einen Aufenthalt für zwei Personen zu gewinnen. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.