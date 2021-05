Ex-SoKo-Leiter Holzer wieder im Ibiza-U-Ausschuss

Reges Interesse an der abermaligen Befragung Holzers zeigte zu Beginn des Ausschusstages die Opposition. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer will wissen, warum dieser schon 2015 „von führenden ÖVP-Vertretern“ als Vertrauensmann im Bundeskriminalamt bezeichnet worden sei. Und für den Freiheitlichen Christian Hafenecker ist Holzer gar „Dreh- und Angelpunkt“ bei allem, was der Ibiza-Affäre gefolgt sei.