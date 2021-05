Die kleine Lara wollte nicht länger warten

Conny und Markus genießen die gemeinsame Zeit mit Töchterchen Lara in vollen Zügen in Hollersbach. Zur Welt kam die Kleine nicht im Krankenhaus, sondern im Rettungswagen. „Wir haben uns schon so sehr auf Lara gefreut, aber dass es dann so schnell geht, damit konnte keiner rechnen“, strahlt Mama Conny.