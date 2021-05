Die Tops und Flops der Altacher Bundesligasaison

Top 2

Martin Kobras, Manfred Fischer: Keeper Kobras war eine Bank und in vielen Spielen Vater des Erfolges. Auch als Führungsspieler und in der Kabine ein wichtiger Mann. Mittelfeldspieler Fischer entwickelte sich in der schwierigen Saison zu einem richtigen Leithammel. Mit sieben Toren war der Steirer zudem der beste Torschütze, spielte in 31 von 32 Partien.