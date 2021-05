Lieferings Titelkampf endet mit Tränen

Nach der Pause konzentrierten sich die Gäste vor über 1000 anwesenden Fans vorwiegend aufs verteidigen. Den Jungbullen fehlte in einigen Szenen das nötige Spielglück, so trafen in einer Aktion Sesko und Wallner gleich zweimal die Stange. Fehlendes Engagement konnte man den Salzburg-Fohlen aber nicht vorwerfen. Dennoch wurde das Spiel erst in der 81. Minute noch einmal so richtig spannend. Nach starker Sesko Vorlage per „Ferserl“ traf Joker Amankwah zum überfälligen Ausgleich. Anschließend stürmten die Lieferinger wie verrückt, doch das Siegtor wollte nicht mehr fallen. Der BW Linz ist Meister der 2. Liga!