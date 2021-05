Tausende Inter-Mailand-Fans feierten Meisterschaft

Das Team um den belgischen Top-Torjäger Romelu Lukaku bekam am Sonntag nach dem 5:1 gegen Udinese durch Tore von Ashley Young (8.), Christian Eriksen (44.), Lautaro Martinez (55./Foulelfmeter), Ivan Perisic (64.) und Lukaku (71.) im Stadion den Scudetto überreicht. Den Gäste-Treffer erzielte Roberto Pereyra in der 79. Minute per Handelfmeter.