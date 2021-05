Pinzgauer fuhr 98 km/h im Ortsgebiet

Der junge Autolenker fuhr am Samstag auf der Pinzgauer Bundesstraße (B 311). Im Ortsgebiet von Gries im Pinzgau wurde er von der Polizei mit 98 km/h gemessen. Der 21-jährige Probeführerscheinbesitzer gab an, das Ortsschild übersehen zu haben. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.