Die Welt ist mehr als nur Europa

Das Salzburger Museum der Moderne hat zu Jahresbeginn angekündigt, verstärkt Kunst jenseits des westlich-europäischen „Denkraums“ in den Mittelpunkt zu stellen. Mit der am Samstag eröffneten Ausstellung „End of Empire“ des britisch-nigerianischen Künstlers Yinka Shonibare wird dieser Weg konsequent fortgesetzt. Hinter seinen Werken verstecken sich spannende Geschichten.