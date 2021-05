Geraubter Traum | Nicht die Nerven verlieren

Geraubter Traum. Sind Sie schon geimpft? Wenn ja - lassen Sie sich weiter testen? Waren Sie schon im Wirtshaus? Wie wär’s zu Pfingsten in Italien? Gehen Sie wieder ins Stadion? Was machen Sie im Sommer? All das und mehr wird man dieser Tage immer wieder gefragt. Ein paar dieser Fragen haben wir auch Menschen mit viel Wissen und Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie gestellt - die interessanten Antworten finden Sie heute im Blatt und auf krone.at. Sie lesen unter anderem auch, was in Lignano, der „Pfingst-Hochburg“ vieler Österreicher, abgeht - oder auch nicht abgeht. Und zu welch idyllischen Plätzchen am Land es Österreicher in diesem Sommer ziehen wird. Aber wir alle, die wir jetzt angesichts fallender Infektions- und steigender Impfzahlen an Restaurantbesuche, Freizeitvergnügen und Urlaube denken können, sollten die vielen Landsleute nicht vergessen, denen der Traum von Normalität durch die Pandemie geraubt wurde. Die in ernste wirtschaftliche, oft existenzielle Nöte geschlittert sind. Die „Krone“-Leser haben diese Mitmenschen zum Glück nicht vergessen! So hat unsere Leserfamilie in den vergangenen Wochen im Rahmen der Aktion „Krone hilft - Corona-Nothilfe“ mehr als eine Million Euro gespendet! Dieses wunderbare Ergebnis gibt Zeugnis von der Kraft der „Krone“ und ganz besonders der Hilfsbereitschaft unserer Leser.