Ermittler suchen Brandursache bei Käserei Woerle

Nach dem Brand bei der Käserei Woerle am Freitag in Henndorf läuft die Suche nach der Ursache. Brandermittler der Polizei sind vor Ort. Noch kann nicht genau gesagt werden, was den Brand ausgelöst hat: Er dürfte aber bei der Photovoltaik-Anlage ausgebrochen sein. Unklar ist auch der Schaden im Hochregal-Lager.