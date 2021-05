Pensionistin: „Ich kann hier nicht mehr atmen!“

Ein Entfeuchtungsgerät macht Lärm. Es muss laufen, am besten 24 Stunden am Tag. Das geht aber nicht, es gibt nur diesen einen Raum, darin schläft die Seniorin auch, was bei dem Lärm unmöglich wäre. Beim Wasserschaden handele es sich leider nicht nur um Wasser: „Wenn einer in den Stöcken darüber spült, dann kommt das in der Wohnung darunter raus ... alles war voller Sch***“, beschreibt die Frau die unappetitliche Situation bei ihr im Haus.