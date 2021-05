Ende einer kurzen und erfolgreichen Ära

Die sich unter dem 33-Jährigen phänomenal entwickelt hat. Viele Talente klopfen oben an, den einen oder anderen wird Jaissle mit Sicherheit zu Salzburg hochziehen. „Viele Spieler haben in den letzten Monaten große Sprünge nach vorne gemacht. Für einen Trainer ist es schön zu sehen, wenn die Jungs immer besser werden“, so Jaissle.