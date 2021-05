Danke: Corona-Nothilfe brachte eine Million Euro

Gemeinsam trotzen wir der Krise: Als im heurigen Frühjahr die Pandemie nach einem Jahr noch immer nicht vorbei, aber die Armut längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen war, haben „Krone“ und Caritas ihre im Vorjahr gemeinsam ins Leben gerufene Corona-Nothilfe wieder hochgezogen. Denn die Helfer bemerkten: Der Bedarf an Unterstützung war so groß, deutlich mehr Menschen wandten sich an Caritas-Sozialberatungen, weil sie ohne Hilfe nicht mehr über die Runden kamen. Und so baten wir auch Sie, liebe Leser, wieder um Ihren Beitrag, und sei dieser auch noch so klein, um Menschen in akuten Notlagen gemeinsam helfen zu können.