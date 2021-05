Van der Bellens Appell | Höfliche Junge

Immer lauter waren sie zuletzt eingefordert worden - klare Worte des Bundespräsidenten zur aktuellen politischen Situation rund um Verfahren gegen hochrangige Politiker, um U-Ausschüsse, Politiker-Anzeigen, Missachtung von Institutionen des Rechtsstaates. Am Freitag wandte sich nun Alexander Van der Bellen an die „Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben“. Aber vor allem richtete er sich an die Politiker, die sich und ihre Zunft in den vergangenen Wochen wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Speziell diese forderte er auf, „die Institutionen ernst zu nehmen“, ihnen Respekt zu zollen. Womit er wohl den Kanzler und seinen Finanzminister adressierte. Freilich wies er in seiner Ansprache auch darauf hin, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und die Unschuldsvermutung daher für alle gelte - also auch für Politikerinnen und Politiker. Damit ist wohl vor allem der Kanzler gemeint, den viele schon (vor-)verurteilen. Besonders eindringlich fiel Van der Bellens Appell zu „politischem Anstand“ und zu „mehr Respekt und Höflichkeit im Umgang miteinander“ aus. Alle Verantwortlichen auf Seiten der Regierung und auf Seiten der Opposition sollten ihr eigenes Gewissen erforschen. „Es braucht Dialog und Gesprächsfähigkeit von allen Seiten und zuvor eine Abrüstung der Worte.“ Hoffen wir, dass die Verantwortlichen diese Worte ernst nehmen!