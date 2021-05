Mit der „Krone“ zum HERVIS Roundnet Cup 2021

Gewinnspiel

Gewinnen Sie zwei exklusive Startplätze für den HERVIS Roundnet Cup 2021. Es wird in 2er Teams gegeneinander gespielt. Anfangs wird in Gruppenphasen gespielt und in jedem Austragungsort qualifiziert sich die Siegermannschaft automatisch für das Finale in Wien. Bei jedem Termin wird es ein besonderes Rahmenprogramm mit Musik, Unterhaltung sowie Gastronomie vor Ort geben. Obendrauf werden unter allen Teilnehmern 2 tolle Spikeball-Sets verlost.