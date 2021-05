„Dog Man 7“: Chaotischer Hundesuperheld ist zurück

So ist auch das Superhelden-Abenteuer Nummer 7, „Wem die Pausenglocke schlägt“, wieder ein Lesevergnügen für Jung und Alt zugleich. Als Inspiration dienen Autor und Zeichner Dav Pilkey berühmte Buchklassiker wie „Herr der Fliegen“ von William Golding, „Eine Geschichte aus zwei Städten“ von Charles Dickens oder auch „Jenseits von Eden“ von John Steinbeck. Was die Lektüre von „Dog Man“ neben den berühmten Literaturvorlagen und den garantierten Lachern aber so besonders macht: der Held und seine Freunde verlieren nie ihre Warmherzigkeit und Liebenswürdigkeit.