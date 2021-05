Die kleine Botin rechnet für den Klimaschutz nach

Das Klima auf der Erde hat sich immer wieder geändert, warme und sehr kalte Phasen haben sich mit gemäßigten Temperaturen abgewechselt. Diese Änderungen haben sich allerdings über Jahrmillionen vollzogen. Das, was wir Menschen jetzt messen können, ist eine stetige Erwärmung des Planeten, was massive Umweltänderungen zur Folge hat. Die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Tier- und Pflanzenarten wandern in andere Erdzonen ab, weil ihr Lebensraum verloren geht. Für uns Menschen sind es die extremen Wetterbedingungen, die uns zu schaffen machen. Außer Frage steht, dass wir das verursacht haben, denn in den letzten Jahrzehnten sind die Mobilität und der Konsum in den „reichen“ Ländern auf ein Vielfaches angewachsen und sorgen mit den entstehenden Abgasen für immer schnellere Erwärmung.