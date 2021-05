Hans-Peter Bock verlässt endgültig die Politbühne

Der gelernte Bautechniker Hans-Peter Bock kann durchaus als „Politschwergewicht“ bezeichnet werden: 42 Jahre im Fließer Gemeinderat, fast 24 Jahre Bürgermeister, SPÖ-Bezirksvorsitzender, Abgeordneter zum Tiroler Landtag und Abgeordneter im Bundesrat. „Mit 65 Jahren mache ich eine geordnete Übergabe, nun ist auch mit dem letzten politischen Amt Schluss“, bestätigt Bock der „Krone“ seine Entscheidung ohne Hintertüre. Genau gesagt war am Freitag Schluss. Um 19 Uhr kam nämlich der Gemeinderat zusammen, um den neuen Dorfchef zu wählen. Der heißt - wie besprochen - Alexander Jäger. Der 30-Jährige Listenkollege ist seit sechs Jahren Mandatar im Gemeinderat und kommt ebenfalls aus der Baubranche. Gemeinsam mit der gekoppelten Pillerliste hat die Liste „Sozialdemokraten und Parteifreie“ die Mehrheit im Dorfparlament. Die Wahl war also Formsache, „Schwierigkeiten“ wie in Schönwies gab`s keine.