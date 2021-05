Landeshauptmann Haslauer will spätere Sperrstunde

Über eine spätere Sperrstunde will Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) diskutieren. Derzeit ist laut geltender Corona-Verordnung bei Veranstaltungen und in Lokalen ab 22 Uhr Schluss. Bei Festivals und den Festspielen sei das aber zu früh angesetzt, erklärte der Landeschef am Donnerstag bei der Landeshauptleutekonferenz.

Haslauer sprach sich auch dagegen aus, dass sich Einreisende nach Österreich einseitig registrieren lassen müssen. Weil viele nicht wissen, dass sie sich auch digital einmelden können, kämpft Salzburg mit viel Papier, Stau und auch die Sicherheitskräfte seien überfordert. Die zentrale Forderung aller Landeshauptleute bei der Konferenz: mehr Geld vom Bund.