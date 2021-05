Altes Handwerk und neue Herausforderungen

Liebe Leserin, lieber Leser, ein langes Wochenende steht bevor - damit auch viel Zeit, die mit der Familie, in der Natur, bei einem guten Essen, einem feinen Getränk verbracht werden kann. Oder mit dem Lesen eines guten Buch bzw. der Ausgabe der Krone. Unser Autor Robert Schneider beschäftigt sich in seiner aktuellen Serie mit dem spannenden Thema „Altes Handwerk“. Diese Woche war er zu Besuch in einer Zimmerei in Götzis. Das Bregenzer Urgestein, der Musiker und Schreiberling Tschako Jäger porträtiert dieses Mal den Mann mit dem goldenen Horn. Genauer gesagt über den Ausnahme-Trompeter Herbert Walser. Ein Künstler, der nicht das Rampenlicht sucht, dessen Wirken als Virtuose, Genre-Sprenger und Musikpädagoge aber umso heller strahlt. Last but not least kommt auch Christian Schützinger, der Chef von Vorarlberg Tourismus, zu Wort. Rechnungshofchefin Brigitte Eggler-Bargehr stellte ihm und seinen Mitstreitern unlängst ein ganz ordentliches Zeugnis aus, sprach aber auch von Herausforderungen, die sich nach der Pandemie stellen. So soll etwa eine neue Tourismusstrategie 2030 erstellt werden. Alle Fragen rund ums Thema Tourismus und die ersten Öffnungsschritte hat Christian Schützinger im Sonntagsinterview beantwortet. Erholsame und halbwegs sonnige Feiertage wünscht, Sonja Schlingensiepen