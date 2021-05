Selbsttest-App ist ab sofort bei Apple verfügbar

Im Mai erhalten E-Card-Inhaber wohnsitzunabhängig in allen Apotheken im Bundesland fünf, ab Juni dann monatlich zehn kostenlose Tests mit QR-Codes. Die QR-Codes können auch ohne Tests in der Apotheke verlangt werden, etwa wenn man noch Tests aus den Vormonaten zu Hause hat. Sie sind ebenfalls kostenlos und werden auch an Menschen ohne E-Card ausgegeben.