Olgucan Bekar: Das Ende eines langen Leidensweges

Die Leidensgeschichte von Ogulcan Bekar dauert nun schon zweieinhalb Jahre. Schon 2019 hatte der junge Mellauer - damals noch in Diensten des FC Liefering - zum ersten Mal Herzprobleme. Die schienen behoben. Am 1. November spielte er zum letzten Mal für den Red Bull-Satellitenklub. Im Jänner 2020 wechselte Bekar nach Altach, wo sich aber schon im Trainingslager in der Türkei neuerliche Herzrhythmus-Störungen bemerkbar machten.