Um 5 Uhr früh kamen schon erste Gäste

Mittwoch, 19. Mai, 5 Uhr: Die Verordnung lief aus, das Land öffnete sich wieder. Die Ersten, die sich einen Platz in der Gastronomie gesichert haben, dürften Walter Holitzky und Herbert Wieland im Lungau gewesen sein. Um Punkt fünf betraten sie das Restaurant Mesnerhaus in Mauterndorf. „Ein unglaubliches Gefühl, nach so langer Abstinenz endlich wieder in einem Gasthaus sitzen zu dürfen. Wir genießen es, danach geht’s ganz normal zur Arbeit“, so die beiden.