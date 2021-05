Fünf filmische Liebeserklärungen an Rom

Nach fast sieben Monaten Corona-Zwangspause wirft „Das Kino“ in Salzburg wieder die Projektoren an. Als Begleitprogramm zum Motto der heurigen Pfingstfestspiele (Roma Aeterna) zeigt das Programmkino von 20. bis 24. Mai an jedem Tag eines von fünf cineastischen Meisterwerken aus der italienischen Hauptstadt.