„Buckle Beach“ Badeanzug von Palmers gewinnen!

Im Mittelpunkt der Kollektion steht der Badeanzug „Buckle Beach“ in den Farben rot und grün. Angelehnt ist er an einen PALMERS-Einteiler, der in den Neunzigerjahren in die Geschichte der heimischen Kultmarke eingegangen ist und damals von keiner geringeren als Supermodel Cindy Crawford präsentiert wurde. Der Badeanzug „Buckle Beach“ zollt nicht nur einem Stück Modegeschichte Tribut, sondern setzt die Vorzüge der Trägerin mit einem extra hohen Beinausschnitt, einem tiefen Rückenausschnitt und einem Gürtel gekonnt in Szene. Das Beste daran? Genau diesen Badeanzug können Sie nun gewinnen!