SPÖ hofft auf Mehrheit für Anklage gegen Blümel

„Türkise Clique“

In der Vorschau auf die kommenden beiden Plenartage des Nationalrats am Mittwoch und Donnerstag warnte Leichtfried davor, dass sich Österreich angesichts der Corona-Pandemie in einer der schwersten Krisen jemals befinde, die Bundesregierung aber 90 Prozent ihrer Zeit damit verschwende, sich gegen den Rechtsstaat zu wehren. Der SPÖ-Vizeklubchef erinnerte an die Vielzahl an Ermittlungen gegen Personen aus der „türkisen Clique“, wo man sich als Reaktion zum Opfer stilisiere.