Sprung in die Freiheit | Neue Tiefstpunkte

Sprung in die Freiheit: Nur noch einmal schlafen - dann beginnt die große Freiheit. Große Freiheit? Ja, im Vergleich zu dem, was wir in den vergangenen Monaten erdulden mussten, ist es ein großer Sprung. Aber die Freiheit bleibt weiter eingeschränkt, und das hat einen guten Grund: Wir wollen ja nicht in eine vierte Corona-Welle schlittern. Und zu leicht nehmen darf man das pandemische Geschehen keinesfalls. Das zeigt die aktuelle Entwicklung im Fernen Osten, wo man Covid im Griff zu haben schien. Taiwan etwa, bisher fast unbehelligt, verschärft soeben die Maßnahmen, es kam sogar zu Hamsterkäufen in Supermärkten. Singapur, besonders streng im Umgang mit dem Virus, erließ gerade wieder eine dreiwöchige Hotelquarantäne für alle Einreisenden, Restaurants schließen wieder. Und Japan, wo in zehn Wochen die Olympischen Spiele von 2020 nachgetragen werden sollen, wird gerade von einer vierten Welle getroffen. Die Inzidenz liegt zwar bei nur 35, aber es gibt wenig Intensivbetten und erst 3,2 Prozent der Japaner sind geimpft. Da sieht es bei uns zum Glück mittlerweile doch ganz anders aus. Und so können wir morgen mit aller Vorsicht den Sprung in die Freiheit wagen.