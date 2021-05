Wirte warten auf Ausgleichszahlungen

Wolfgang Fritzenwallner, Chef im Hotel Enzian in Wagrain, ist guter Dinge. „Mit dem Fixkostenzuschuss und dem Ausfallbonus sind wir gut über die Runden gekommen. Ich warte aber noch auf die Förderung nach dem Entschädigungsgesetz aus dem vergangenen Jahr.“ Wann diese finanzielle Unterstützung eintrudelt, weiß der Gastronom nicht. Ohne diese Hilfe hätte Fritzenwallner andere Wege gehen müssen. „Entweder einen Kredit bei der Bank aufnehmen oder verkaufen.“ In dieser Woche rücken die bürokratischen Hürden der Ausgleichszahlungen für den Pongauer Wirt aber in den Hintergrund. Die ersehnte Öffnung steht an! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Vergangene Woche wurden sechs der insgesamt 32 Bäder auf Vordermann gebracht. Vorerst bleibt das Hotel aber geschlossen. Fritzenwallner will sich auf sein à la carte Restaurant konzentrieren.