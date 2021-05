Acht Jahre Gefängnisstrafe nach Rucksack-Raub

Der mehrfach Vorbestrafte konnte dabei entkommen. Und die Behörden hatten ihn jahrelang nicht auf dem Schirm – weil anfangs zwei andere Slowaken im Visier waren. Einer der beiden sitzt auch vor Richter Peter Egger – die Staatsanwaltschaft hatte ihn zuerst angeklagt, und erst nach einem DNA-Beweis den richtigen Täter. „Er war nicht dabei“, sagt der Tätowierte über den Mitangeklagten (35). Auch das Fluchtfahrzeug konnte der 35-Jährige nicht gefahren haben, weil er nicht Auto fahren kann, wie er selbst sagt. Der dritte Slowake soll übrigens in seiner Heimat in Haft sitzen. „Das Opfer ist froh, dass vier Jahre nach dem Raub verhandelt wird“, sagt Opfer-Anwalt Stefan Rieder. Der Advokat vermutet einen Tippgeber im Hintergrund. Egger verkündet einen Freispruch im Zweifel für den Mitangeklagten. Und 8 Jahre Haft für den Geständigen. Erst zwei Monate vor der Tat hatte dieser fünf Jahre Haft ausgefasst: „Das hat Sie wohl nicht beeindruckt“, so Egger. Nicht rechtskräftig.