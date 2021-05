Langes Warten auf Impfstoff abseits der Polit-Show

Der Auftritt des Neo-Politikers, der erst Mitte April seinen Job als Hausarzt und Allgemeinmediziner an den Nagel gehängt hatte, leitete den Auftakt des betrieblichen Impfens im Lebensmitteleinzelhandel ein. 200 Hofer-Beschäftigte wurden am Montag in Eberstalzell geimpft, weitere 4400 sollen österreichweit an zwölf Standorten folgen. Ab Mittwoch legen auch Rewe, Spar und Lidl los. In den nächsten Wochen werden 70.000 Beschäftigte des Lebensmittelhandels geimpft.