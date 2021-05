Liebe Leserinnen, lieber Leser! Wie oft haben Sie sich in Pandemiezeiten schon verwundert die Augen gerieben und sich gefragt, was sich der Gesetzgeber beim Erlass der jüngsten Verordnung so gedacht bzw. ob da jemand überhaupt nachgedacht hat? Widersprüchlich, ja nahezu skurril erscheint so manches und wer ein Geschäft führt und Verantwortung für Personal hat, mag auch einiges recht ärgerlich finden. So zumindest erging es Pierre Mitternöckler, Geschäftsführer von fünf Sportwettenlokalen mit insgesamt 15 Mitarbeitern. Nicht nur die staatlichen Hilfen (Umsatzersatz, Geld für Kurzarbeit…) ließen zum Teil recht lange auf sich warten. Auch als Mitte März die Geschäfte und später auch die Gastro endlich wieder aufsperren durften, wusste niemand so recht, wie es um die Wettlokale bestellt ist. Die Lösung, auf die sich Branchenvertreter und Land schließlich einigten, hat etwas Amüsantes: Geöffnet werden darf seit Mitte April nur, wenn eine Veranstaltung über die Bühne geht. Und so feierte Mitternöckler am Montag das 2222. Event. Mit Christian Schützinger kommt in der heutigen Ausgabe noch ein weiterer Geschäftsführer zu Wort. Der Chef von Vorarlberg Tourismus hat gute Neuigkeiten aus der Hotelbranche. Er berichtet über hohe Nachfragen aus dem benachbarten Ausland. Mit dem heutigen Tag werden zwar noch nicht alle Betriebe aufsperren, Schützinger erwartet aber, dass dies - ähnlich wie bei der Gastro-Öffnung - peu à peu erfolgen wird. Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, der auch Hoffnung auf Urlaub und einen genussvollen Sommer macht. Viel Vergnügen beim Lesen der heutigen Ausgabe wünscht, Sonja Schlingensiepen