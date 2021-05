Schüler lassen sich alle 48 Stunden testen

Heurige Matura nur mit negativem Testnachweis

Schauplatzwechsel in den Lungau: An der HAK in Tamsweg waren bereits 90 Prozent der Schüler wieder in Präsenzunterricht, am Montag kehrten auch die letzten zwei Klassen zurück. Nur die fünften Klassen bleiben noch im Distance Learning. „Wir wollen vor der Matura nichts riskieren. Die Schüler müssen sich für die Reifeprüfung in der Teststraße in Tamsweg vorher einen negativen Bescheid holen“, berichtet Direktor Herbert Giegerl.