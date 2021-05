Den Eurovision Song Contest im Live-Stream erleben

Wer den diesjährigen ESC schauen möchte, kann das Live-Event ganz einfach über das Internet streamen. Übertragen wird das Event live in der Ahoy Arena ab 21 Uhr auf ORF 1. Wer schon etwas früher starten will, der kann beim ARD Digitalsender ONE einschalten. Dort läuft ab 19.45 Uhr „Die Finalprognose mit Alina und Stefan“. Die Halbfinalshows finden jeweils am 18. und 20. Mai statt und werden bei ORF 1 und ONE übertragen. Drücken Sie Österreich-Teilnehmer Vincent Bueno mit seinem Song „Amen“ live die Daumen!