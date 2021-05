Neue Online-Anmeldung für Radversteigerungen

Das Fundservice der Stadt Salzburg versteigert am Freitag, 28. Mai, in der Eisarena 2 im Volksgarten wieder Fahrräder. 50 Damen-, Herren- und Kinderräder und zwei Radhänger, die an öffentlichen Plätzen abgestellt waren und über ein Jahr nicht mehr von ihren ehemaligen Besitzern abgeholt wurden, kommen unter den Hammer. Der Ausrufpreis liegt pro Rad bei fünf bzw. zehn Euro.